In de openbare gedragscode van Oxfam wordt gedetailleerd beschreven welk gedrag ongewenst is. Zo wordt er expliciet gezegd dat medewerkers geen “geld, goederen of diensten mogen aanbieden in ruil voor seks of andere vormen van vernederend, onwaardig of uitbuitend gedrag.”

De gedragscode van Oxfam is in oktober 2017 strenger gemaakt, volgens topman Stefaan Declercq naar aanleiding van de #MeToo-beweging en de nieuwe gedragsnormen van de IASC van de VN. Deze aangepaste gedragscode is vooral gericht op preventie van onder meer seksueel wangedrag.

Andere Belgische ngo's

Niet alle Belgische ngo's hebben zo'n openbare, uitgewerkte gedragscode als Oxfam. 11.11.11. heeft een uitgewerkt handvest, maar geen uitgewerkte, publieke gedragscode voor medewerkers.

Artsen Zonder Grenzen heeft geen openbaar gemaakte gedragscode voor medewerkers, maar liet ondertussen wel al weten dat ze over interne structuren en gedragscodes beschikken om ethisch gedrag bij medewerkers aan te moedigen.

Broederlijk Delen beschikt ook niet over een uitgewerkte gedragscode, maar zegt zich te laten inspireren door christelijke waarden.

Plan België, onderdeel van Plan International, dat eerder deze week in opspraak kwam wegens seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen, beschikt wél over een uitgewerkte gedragscode, in de vorm van een kinderbeschermingsbeleid. In deze gedragscode staat onder meer dat “seksuele handelingen of relaties met kinderen onder de 18, ongeacht de toestemming, verboden zijn”, en een reden voor ontslag kunnen vormen.

VN heeft verzameling van gedragscodes

De gedragsnormen van de VN vormen voor veel ngo's de basis voor hun gedragscodes. Zo hebben de VN een gedetailleerde gedragscode van ruim 50 pagina's voor medewerkers, waarin onder andere duidelijk staat dat er een "nultolerantiebeleid geldt wat betreft seksuele exploitatie en misbruik".