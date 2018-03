Politiezone Polder strijdt tegen cybercriminaliteit

De politiezone Polder, dat is de politie van Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark. Heel wat inwoners werden daar de laatste tijd opgelicht via het internet. Of ze kregen te maken met diefstal van hun identiteit. Een oplichter gebruikt dan jouw naam om dingen te kopen bijvoorbeeld. De aangestelde inspecteur gaat nu specifiek werken op cybercriminaliteit. "Niet alleen particulieren worden er mee geconfronteerd via Facebook, ook de websites van bedrijven krijgen er van langs," zegt korpschef Johan Geeraert van politiezone Polder.