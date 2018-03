Boeve: "We moeten een einde maken aan de verkramping rond de hoofddoek"

Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen geldt er geen algemeen verbod op religieuze symbolen. Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wil nu opnieuw een debat rond het dragen van religieuze tekens op school. "We zijn er aan toe om het debat over religieuze tekens opnieuw als maatschappelijk debat in de media te brengen. Al was het maar om eindelijk komaf te maken met de verkramping rond die hoofddoeken. Als we kijken naar Nederland, maar ook naar het hoger onderwijs, dan is dat daar helemaal geen probleem. Waarom zou dat dan in het leerplichtonderwijs een probleem moeten zijn?

Schaft het Gemeenschapsonderwijs het verbod af?

Binnen het Gemeenschapsonderwijs is het momenteel nog te vroeg om al uitspraken te doen over de gevolgen. "We gaan het vonnis in alle rust bekijken en analyseren, en op basis daarvan gaan we bekijken wat de volgende stappen zijn," zegt woordvoerster Johanna Laurent. "De Raad van het GO! zal zich er dan zo snel mogelijk over buigen. Maar of dit nu betekent dat het algemene verbod op religieuze symbolen zal verdwijnen, dat kunnen we echt nog niet zeggen."

Raymonda Verdyck (video hieronder), de topvrouw van het GO!, zegt dat het nog niet zeker is dat ze in beroep gaan tegen de uitspraak. "We staan hoe dan ook open voor een breed maatschappelijk debat over de kwestie."