Reynders: "In tegenstelling tot de Open VLD van Vanhengel, is de N-VA niet verantwoordelijk voor wat gebeurt in Brussel"

Vicepremier Reynders kwam op de Franstalige radiozender terug op het schandaal rond de Brusselse vzw Gial. "Bij elk dossier dat uitkomt, stoten we altijd op socialistische verantwoordelijken aan het hoofd van de betrokken instellingen", aldus de Franstalige liberaal.

"In het Brussels Gewest moet er een radicale verandering komen in de manier waarop het gewest wordt geleid", vindt Reynders. Zijn partij zit dan wel in de meerderheid van de stad Brussel, maar niet in de gewestelijke regering.

En de MR-politicus steekt daarvoor een hand uit naar de Vlaams nationalisten van de N-VA. "Als we net zoals op het federale niveau het communautaire aan de kant kunnen zetten, is er een mogelijkheid om de zaken te veranderen. Waarom niet samenwerken met hen die een echt project hebben voor Brussel en verandering willen?"

Dat is een ander geluid dan hetgeen we enkele dagen geleden hoorden bij Brussels minister en Vlaams liberaal Guy Vanhengel. Die zei toen dat "de N-VA niet geschikt is om in Brussel te regeren". "Maar als er een partij is die niet verantwoordelijk is voor hetgeen nu in Brussel gebeurt, is het de N-VA", repliceert Reynders. "In tegenstelling tot de partij van meneer Vanhengel."

De Franstalige liberaal nuanceert ook het Vlaams nationalistische karakter van de N-VA. "Ik heb een minister van Defensie aan mijn zijde die elke dag de Belgische vlag groet", verwijzend naar N-VA-minister Steven Vandeput.