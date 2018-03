Schrik niet: Hare majesteit Anna Wintour zónder zonnebril en een Burberry-prins op de Londense catwalk

Met zonnebril naast de Queen, zonder zonnebril voor Kate en Sophie

De beelden van de Londen Fashion Week met koningin Elizabeth en Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour gingen de wereld rond. Niet alleen omdat de ene majesteit naast de andere zat en dat zelfs op de eerste rij, maar ook al omdat Wintour gewoon haar zonnebril bleef dragen. Onbeleefd of niet, Wintour zal er niet van wakker gelegen hebben. En de Queen ook niet. Koningin Elizabeth was trouwens aanwezig om de naar haar vernoemde Award for British Design uit te reiken, een prijs voor Britse modetalent.



In 2009 liet Wintour in een interview optekenen dat haar iconische zonnebril wel degelijk een nut heeft, ook al is er geen straaltje zon te bespeuren. "Als ik een show volg en ik verveel me... dan zal niemand dat merken", zei ze toen ongegeneerd.



Buckingham Palace goes fashion

De beelden die echter niet viraal gingen, waren die van Wintour op Buckingham Palace voor een receptie die de hertogin van Cambridge (Kate Middleton) en de gravin van Wessex (Sophie Rhys-Jones, de echtgenote van prins Edward) hielden.



Zij ontvingen samen 53 ontwerpers uit de Gemenebestlanden. Onder hen ronkende namen als Stella McCartney, Karen Walker en model Naomi Campbell. Voor de gelegenheid stonden in het paleis talloze, kleurrijke jurken opgesteld zodat de receptie meer weg had van een wandelende tentoonstelling. De outfits zullen later voor het grote publiek in Londen tentoongesteld worden.



"Begeerlijke" prins Nikolai op de catwalk

Opmerkelijk model op de Londense catwalk voor het merk Burberry bleek de 18-jarige Deense prins Nikolai. De oudste zoon van prins Joachim werd vorig jaar door de Daily Mail nog gebombardeerd tot "meest begeerlijke royal". Deense media wijzen erop dat dit voor de prins een leuke manier is om een centje bij te verdienen, want Nikolai ontvangt geen dotatie en is voorlopig financieel afhankelijk van zijn gescheiden ouders. Hij is zevende in lijn voor de troon. Enkel kroonprinsen hebben recht op een toelage in Denemarken.



Nikolai werd gevraagd door creatief directeur Christopher Bailey die dit jaar afscheid neemt. Volgens zijn moeder, gravin Alexandra, was het een "unieke kans". De show kwam enkele dagen na het overlijden van prins Henrik, de grootvader van Nikolai. De prins vloog op en af tussen Londen en Kopenhagen om zijn familie bij te staan. Nikolai kreeg in de coulissen van Londen het gezelschap van model en actrice Cara Delevingne. De show werd druk bijgewoond door tal van bekenden als Idris Elba, Chelsea Clinton, Kate Moss, Sienna Miller en Liam Gallagher.

Henrik had nog een verrassing voor "Daisy"

Dinsdag vond de uitvaart van de Deense prins Henrik plaats en het was een intieme aangelegenheid met louter familie en vrienden, zo'n zestig mensen en... drie teckels, de trouwe viervoeters Tillia, Helike en Nelly van de prins.



Terwijl koningin Margrethe haar tranen de voorbije week nog had kunnen verbergen met een minzame glimlach, liet ze die op de plechtigheid de vrije loop. Haar overleden echtgenoot had dan ook een teder gebaar achter de hand gehouden: de kransen vormden op zijn wens een bloementuin in Christiansborg Slotskirke waar zijn kist stond.

Die bloementuin heeft een speciale betekenis voor het koppel en dook al voor het eerst op in juni 1967 tijdens hun huwelijk. "Ik kwam uit een land (Frankrijk, red.) van bloemen in een bloeiende tuin terecht. (...) Maar het meisje (Margrethe, red.) echter was de mooiste versiering in de tuin", vertelde hij toen in zijn trouwrede. Een van de kransen op de uitvaart was die van Margrethe, met op een wit lint "Daisy" gedrukt, haar koosnaam.

Maak kennis met de toekomstige mevrouw Ducruet

In de Monegaskische familie heeft Louis Ducruet (25) zich verloofd met Marie Hoa Chevallier (25). Hij maakte het nieuws bekend via Instagram met een foto van het aanzoek zelf (zie hieronder). "Mag ik jullie voorstellen aan de toekomstige mevrouw Ducruet?! Ze zei "ja" en we zijn verloofd", luidt het bijschrift. "Love of my life", reageerde Marie daarop. Het stel reist ontzettend graag en rijdt momenteel met de motor door Vietnam.

Wie is Louis? Hij is de enige zoon van prinses Stéphanie met haar voormalige echtgenoot en lijfwacht Daniel Ducruet. Daniel kwam in 1996 in een schandaal terecht toen zwoele foto's de ronde deden van hem met de Belgische Fili Houteman aan een zwembad. De breuk tussen Stéphanie en Daniel was na een jaar huwelijk meteen een feit.



Wie is Marie? Louis en Marie leerden elkaar kennen aan de Western Carolina University waar hij een sportmanagement volgde en zij marketing. Marie heeft Aziatische roots, groeide op in de VS en spreekt Frans, wat uiteraard van pas komt in Monaco waar ze samenwonen. Drie jaar geleden kwamen ze voor het eerst naar buiten met hun relatie. Op Instagram zijn beiden altijd wel te vinden voor gekke foto's.



Koningin Christina fascineert duidelijk Estelle

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft haar kinderen Estelle (6) en Oscar (2) meegenomen voor een rondleiding bij de tentoonstelling "Vivat Regina" in de kerk van Stockholm. "Vivat Regina" (of vertaald: "Lang leve de koningin") belicht de barokke accessoires die de extravagante koningin Christina in de 17e eeuw gebruikte.



Na tien jaar op de Zweedse troon -van 1644 tot 1654- trad Christina vrijwillig af om zich tot het katholicisme te bekeren en naar Rome te verhuizen. Opzienbarend voor die tijd. Ook over de seksuele voorkeur van de koningin vloeide flink wat inkt: ze zou zich mannelijk kleden en zowel mannen als vrouwen liefhebben. In 2015 werd op dat aspect nog ingezoomd in de film "The girl king". Hoe het ook zij: Estelle maakte dus kennis met een van haar voorgangsters en keek haar ogen uit, broer Oscar iets minder:



