1 miljoen dollar en toch kent niemand Spotifyhit "Spaghetti Stetson"  

"Soulful Music" belandde afgelopen zomer in de top 100 van best verdienende lijsten. Maar omdat grote platenmaatschappijen nog nooit van de artiesten gehoord hadden, ging er bij Spotify een belletje rinkelen.

"Time was money"

"De bedragen voor wat één "play", dus één beluisterd lied, waard is, hangt af van allerlei factoren. Er is bijvoorbeeld een verschil van land tot land. Maar de gangbare tarieven liggen tussen 0,006 en 0,0084 dollar, dat is ongeveer 0,005 euro."

Via technologie konden ze hun winst maximaliseren. "Het ging zelfs zo ver dat de iets langere nummers via een systeem automatisch werden doorgespoeld na 31 seconden. " Time was money , letterlijk", aldus Pauly.

Alarmbel

Spotify stuurt regelmatig updates naar de grote platenfirma's over welke playlists het goed doen. "Plots stond daar de lijst "Soulful music" tussen, met artiesten waar nog nooit iemand van gehoord had. Toen is Spotify gaan onderzoeken hoe de vork in de steel zat."

Het is niet de eerste keer dat er een achterpoortje gebruikt wordt om geld te verdienen via Spotify. In het verleden waren er ook nummers met minutenlange stiltes die geld opleverden. "Toch doet de muziekstreamingsdienst het mogelijke om dat te vermijden. Ze houden de luistercijfers nauwlettend in de gaten", zegt Pauly nog.