Stephen Fry is geopereerd wegens prostaatkanker

De oproep van Fry is omstreden omdat in de medische wereld onenigheid bestaat over het nut van controles van PSA-waarden. Sommige specialisten zijn van mening dat ze tot overdiagnoses leiden en ook tot operaties die eigenlijk niet nodig zijn omdat prostaatkanker niet voor elke man levensbedreigend is.

"Vlak voor Kerstmis ben ik bij de dokter geweest voor een griepprik", zegt de Britse acteur. "Hij stelde me voor een algemeen onderzoek te doen. De volgende dag belde hij me op en zei hij dat hij ongerust was over mijn PSA-waarden." Die waarden staan voor "prostaatspecifiek antigeen", een stof die de prostaat afscheidt en die op kanker kan wijzen als het gehalte te hoog is.

Van "Blackadder" tot "Wilde"

Het brede publiek kent Fry vooral als acteur en televisiemaker. Hij speelde me in series als "Blackadder","A bit of Fry and Laurie" en "Extras" en in films als "A fish called Wanda", "The discovery of heaven", "Gosford Park", de "Harry Potter"-films, "V for vendetta", de "The hobbit"-trilogie en "Wilde". In die laatste film kroop hij in de huid van Oscar Wilde, een rol waarvoor hij een Golden Globenominatie kreeg.

Fry lijdt aan een bipolaire stoornis. In 2006 maakte hij hierover de documentaire "The secret life of the manic depressive". Begin 2015 trouwde hij met Elliot Spencer.