Studenten zamelen 4.000 euro in voor nieuwe meubelen voor Nicole uit "Taboe"

1 grote droom had ze, Nicole, de vrouw van 73 uit Deurne die afgelopen zondag in "Taboe" op Eén samen met 3 anderen over haar leven in armoede getuigde, een leven dat ze erfde van haar man die een grote schuldenberg achterliet toen hij stierf.

Dankzij Camille De Bruyn en Koen Claes gaat die droom binnenkort in vervulling. De studenten marketing aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zetten een inzamelactie via Facebook op . Die heeft vandaag de beoogde kaap van 3.000 euro ruimschoots bereikt, de teller staat vrijdagavond zelfs al op meer dan 4.000 euro.

"Camille en ik hadden de aflevering gezien", vertelt Claes aan VRT NWS. "Op Twitter zag ik een oproep om iets voor Nicole te organiseren. Na even nadenken besloten we een inzamelactie op Facebook op touw te zetten. Maandag hebben we de aanvraag ingediend en dinsdag stond de actie online. We openden ook een bankrekeningnummer omdat Facebook enkel stortingen met een kredietkaart aanvaardt."

Een geëmotioneerde Nicole

"Nicole heeft het nieuws van onze actie deze week in de krant gelezen. Via het buurthuis waar ze regelmatig komt, kregen we haar aan de lijn. Ze was erg geëmotioneerd. Ze zei dat ze niet wist of ze het geld wou aanvaarden omdat het nooit haar bedoeling was te bedelen. Met haar deelname aan het programma wou ze enkel aandacht vragen voor armoede."

"Uiteindelijk vond ze de actie zo'n mooi gebaar dat ze toch instemde. Omdat ze in schuldbemiddeling zit, kunnen we het geld niet zomaar doorstorten. Anders bestaat het risico dat de schuldbemiddeling het in beslag neemt. Daarom gaan we binnenkort samen met haar winkelen. Ze benadrukt zelf dat ze geen paradijs nodig heeft en ze is niet van plan het hele bedrag uit te geven. Met de rest wil ze andere mensen in haar situatie helpen."

Laat de actie de overige 3 mensen die in "Taboe" getuigden niet in de kou staan? "Nicole is de enige van de 4 die in schuldbemiddeling zit", zegt Claes. "De anderen hebben hun leven min of meer op orde gekregen. Ze hebben geen overvloed, maar ze hebben het niet extreem slecht. Nicole moet overleven met 70 euro per week. Bovendien is zij de enige die openhartig over haar dromen sprak."