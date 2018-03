Tandvleesproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid, zo voorkomt u ze

Tandvleesproblemen zonder dat u het weet?

Parodontologen behandelen ziekten van het tandvlees en het onderliggende bot. Zij zien heel veel patiënten met problemen met het tandvlees, die daar te weinig over geïnformeerd zijn en daardoor ook te laat ingrijpen. Ze vragen daar dan ook meer aandacht voor. “Tandvleesproblemen komen erg vaak voor, maar worden vaak pas ontdekt als de tanden los komen te staan”, zegt Katrien Vermylen, voorzitster van de Belgische Vereniging voor Parodontologen. "Mensen zouden al veel eerder moeten langsgaan bij de tandarts als ze merken dat er problemen zijn. Signalen waar u op moet letten zijn bloedend tandvlees, een slecht ruikende adem en roodheid van het tandvlees.” Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat wereldwijd 1 op de 5 volwassenen tandvleesproblemen heeft en dat aantal neemt toe met de leeftijd. In Europa komen tandvleesproblemen voor bij 70% van de 65-plussers. Die tandvleesproblemen zijn niet zo onschuldig, ze brengen bacteriën in de bloedbaan en die kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Naast mondproblemen zoals loskomende tanden en zelfs tandverlies, kan het ook leiden tot hartproblemen. “Bij mensen met aderverkalking vindt men mondbacteriën terug in de bloedvaten. Zij activeren daar een ontsteking wat kan leiden tot vaatvernauwingen met het risico op een hartinfarct”, zegt parodontoloog Mic Demanet. "En er zijn ook steeds meer studies die een belangrijk verband leggen tussen tandvleesproblemen en diabetes.”

Juist poetsen, met advies van de mondhygiënist

Tandvleesproblemen voorkomen, is nochtans niet moeilijk. Het belangrijkste preventiemiddel is juist poetsen. “Het probleem is dat veel mensen denken dat ze een goede mondhygiëne hebben, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is”, verduidelijkt Mic Demanet. "Zo denken mensen dat ze moeten poetsen om etensresten te verwijderen, maar we moeten vooral tandplak wegnemen, en dat kan enkel door op de juiste manier te wrijven op de tanden en ook tussen de tanden te gaan reinigen, want daar zitten veel slechte bacteriën en daar komt onze tandenborstel niet. Maar daarvoor kan je tandenstokers of kleine borsteltjes gebruiken.”

Parodontologen benadrukken ook dat er eigenlijk individueel poetsadvies nodig is. En daarvoor zijn er mondhygiënisten nodig, omdat mondartsen daar niet altijd tijd voor hebben. Dat beroep bestaat al in andere landen zoals in Nederland, maar bij ons nog niet. Er is nu een opleiding in Gent en Leuven en volgend jaar studeert de eerste lichting mondhygiënisten af. De Belgische Vereniging voor parodontologen pleit daar al lang voor. Katrien Vermylen: “De poetsinstructies die mensen kennen of krijgen zijn niet altijd juist, en daarom zijn die mondhygiënisten zo belangrijk. Hun job is echt gericht op preventie, op het geven van poetsinstructies. We pleiten daar al lang voor dus we zijn blij dat die er nu ook in ons land komen.”

Juist poetsen, zo moet dat!

Elk gebit is anders, maar toch zijn er een aantal algemene richtlijnen over hoe u het best uw tanden poetst. U zet de tandenborstel loodrecht op de tand en draait die dan naar het tandvlees toe tot in de zakjes tussen de tanden en het tandvlees. Daar gaat u kleine cirkeltjes maken, zo'n tien cirkeltjes per tand. Nadat u zo uw hele gebit gepoetst hebt, gaat u tussen de tanden reinigen. Dat kan met een flosstape (een iets bredere flosdraad), of - als er meer ruimte is - met interdentale borsteltjes. Daarmee gaat u tussen maar vooral goed rond de tanden bewegen, om ook daar alle bacteriën te verwijderen.