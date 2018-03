Trump legt Noord-Korea "ongeziene sancties" op

Het Amerikaanse ministerie van Financiën spreekt over "27 maritieme transportbedrijven, 28 schepen en één persoon" waarop de sancties van toepassing zijn. Met deze nieuwe sancties willen de Verenigde Staten de druk verhogen op Noord-Korea. Zo willen ze verhinderen dat Noord-Korea de opgelegde VN-sancties, die de ontwikkeling van het Noord-Koreaanse nucleair en ballistisch raketprogramma aan banden wil leggen, verder blijft omzeilen.

Op het eind van zijn speech op CPAC, een jaarlijkse politieke bijeenkomst van conservatieven, haalde Trump de sancties even aan en hij had het over "de zwaarste ooit". De Amerikaanse regering wil zo een halt toeroepen aan de toestroom van inkomsten en brandstoffen uit de bedrijven waarop de sancties van toepassing zijn.