Turkije veroordeelt genocidebesluit Nederland

Dat deelde het Turks ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond mee.

De Kamer stemde met grote meerderheid in de slachting van ruim een eeuw geleden te erkennen als volkerenmoord. Ankara noemt die beslissing ongefundeerd en zowel historisch als juridisch van generlei waarde. Nederland krijgt bovendien een sneer als land dat stond toe te kijken bij de etnische zuiveringen in Srebrenica. Turkije waardeert het wel dat de Nederlandse regering blijft spreken van "de kwestie van de Armeense genocide". Het sturen van een kabinetslid naar de herdenking in Jerevan betekent dan ook geen erkenning.