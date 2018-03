Veerle Eyckermans: "Tot enkele weken geleden kon ik mij niet voorstellen dat ik zou getuigen"

De actrice Veerle Eyckermans heeft in "Terzake" teruggeblikt op haar getuigenis op het proces-hardy van gisteren. "Ik heb daar heel veel weerstand over gevoeld. Je kan je dat niet voorstellen dat je er naartoe moet. Je wordt geconfronteerd met je trauma. In mijn geval was dat de confrontatie met de dader", aldus Eyckermans.

"Ik heb me heel erg moeten voorbereiden om te getuigen op het proces. Het hing al jaren in de lucht. De voorbije drie jaar ben ik door een verwerkingsproces gegaan. Vorig jaar begon het wat beter te gaan met mij, maar op een gegeven moment wordt er een datum geprikt voor het proces. Je denkt dan voortdurend na over de getuigenis. Je weet dat je er naartoe moet."

Veerle Eyckermans werd in februari 2015 onverwacht voor haar huis aangevallen door Renaud Hardy. Hij sloeg haar met een stok en ze raakte zwaargewond, maar overleefde de moordpoging.

"Elf maanden nadien werd ik op de hoogte gebracht dat de aanval gelinkt werd aan Renaud Hardy. Dat kwam hard aan toen ik gelinkt werd aan de dader", aldus Eyckermans.