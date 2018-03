Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over Batibouw: "Beurs voor knutselaars"

Vandaag opent de jaarlijkse bouw- en renovatiebeurs Batibouw de deuren voor het grote publiek. De jaarlijkse hoogmis voor de Vlaming met een baksteen in de maag. De Vlaamse Bouwmeester was te gast in het Eén-programma "De markt" . Maar hij is niet enthousiast over de bouw- en renovatiebeurs.

Zo raken we nooit weg uit de ruimtelijke impasse

"Het is zeker al 20 jaar geleden dat ik nog naar Batibouw geweest ben. Dat is een beurs voor knutselaars. Batibouw is ontstaan en bestaat nog steeds voor de individuele bouwer. Zo geraken wij nooit weg uit de ruimtelijke impasse met indivuele kavels. Janneke en Mieke die trouwen en gaan bouwen, daar doe je geen kwaliteitswinst mee."

De Vlaamse Bouwmeester pleit al langer voor nieuwe vormen van wonen. Daarbij ligt de focus onder andere op meer wonen in de steden. "Ik zou graag eens met de mensen van Batibouw samenzitten om te kijken wat de beurs in de toekomst kan betekenen. Er is wel al een begin van nieuwe tendezen te vinden maar er ligt een kans voor Batibouw om een volksopvoedende taak te doen."