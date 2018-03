Vlaamse regering heeft een akkoord over de hervorming van de erfbelasting

De vork voor de tweede schijf verandert van 75.000-125.000 euro naar 35.000-75.000 euro . Broers en zusen zullen daarop 30 procent betalen in plaats van 55 procent, "anderen" 45 procent in plaats van 55 procent.

"We verlagen de tarieven in de zijlijn. Dat is onder meer belangrijk voor de vele singles zonder kinderen", zegt Vlaams minister voor Financiën Bart Tommelein (Open VLD). "Door redelijkere tarieven krijgen mensen meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze zelf willen."