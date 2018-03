Waar is de H gebleven in “Oewist”?

In het Nederlands dat in Vlaanderen gangbaar is - in dialecten en verkavelingsvlaams- is het zoeken naar een aangeblazen H: "Ij eeft een elm op”, “een amer” en natuurlijk “Oewist?” . Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut in Amsterdam zocht uit hoe dat komt. Van der Sijs lichtte een en ander toe in “Nieuwe feiten” op Radio 1.