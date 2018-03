Waarheen met onze energie? Finale studies hakken geen knopen door

Waarheen met onze energie?

Dat hoeft ook niet te verrassen. De twee nieuwe rapporten, die op nauwelijks een maand tijd moesten worden afgewerkt, liggen perfect in lijn van de vijf eerdere studies over de kernuitstap en de energietoekomst van ons land. Ze bevestigen nog maar eens: een totale kernuitstap in 2025 is mogelijk (mits enorme inspanningen), maar zal wel duurder zijn dan twee kernreactoren tien jaar langer open te houden. Het tegendeel zou verrast hebben.

Maar de N-VA had reserves over die kernuitstap en vroeg meer cijfers: zouden we zonder de kerncentrales nog voldoende stroom hebben? En vooral: zou die stroom betaalbaar blijven? De twee studies moesten daarover eens en voor altijd uitsluitsel brengen. Maar dat doen ze niet echt.

Midden december bereikte Marghem met de drie gewestelijke energieministers een akkoord over de energietoekomst van ons land. Een toekomst waarin er volop zal worden ingezet op hernieuwbare energie. Niet meer op kerncentrales: die gaan in 2025 allemaal dicht.

De twee ultieme studies over het energiepact zijn vrijgegeven: één van de Gentse energie-econoom Johan Albrecht en één van het Federaal Planbureau. Het was federaal energieminister Marie Christine Marghem (MR) die de studies bestelde.

We betalen meer. Maar hoeveel meer?

Hoeveel duurder? Dat hangt er maar van af. Van 15 miljoen euro per jaar tot 900 miljoen zegt de studie van Albrecht. Afhankelijk van de kostprijs van het gas. De kernreactoren zullen namelijk vooral worden vervangen door gascentrales. En als die op goedkoop gas kunnen draaien, kost de sluiting van alle kernreactoren ons amper 15 miljoen euro extra.

Op tien jaar maakt dat 150 miljoen. Maar dat kan even goed 9 miljard worden, als het gas duurder wordt en de omstandigheden tegenzitten. Het Planbureau berekent hoeveel we jaarlijks extra zullen betalen voor de import van gas en elektriciteit als we al onze kernreactoren sluiten: dan zullen we tussen de 750 en 900 miljoen meer uitgeven aan geïmporteerde energie dan wanneer 2 kernreactoren 10 jaar langer open blijven.

15 miljoen, 900 miljoen, 750 miljoen, 235 miljoen, 220 miljoen, 600 miljoen, 450 miljoen, 1 miljard…: het is een hele stoet van cijfers waarmee we het afgelopen jaar om de oren werden geslagen. Elke studie kwam met andere getallen. Want er zijn zoveel onvoorspelbare elementen in ons energielandschap dat de prijzen de komende jaren alle kanten uitkunnen. Verwarrend allemaal.

De omrekening naar kostprijs per gezin is nog meer verwarrend. Volgens de laatste berekening van het onderzoeksinstituut Energyville, amper een maand geleden, zou de kernuitstap ons jaarlijks 235 miljoen extra kosten, wat voor een gezin zou neerkomen op 21 euro per jaar. Volgens Marghem zal dat met de laatste gegevens amper 15 euro per jaar zijn. Maar als we de 900 miljoen extra van Albrecht omrekenen zal een gemiddeld gezin geen 15 euro, maar maar liefst 80 euro extra per jaar betalen. In het scenario van de goedkope gasprijzen stijgt onze stroomfactuur met amper 1,3 euro.

Ook voor de bedrijven is het koffiedik kijken. In het duurste scenario van Albrecht zou de basisstroomprijs 14% kunnen stijgen. Bij het Planbureau ligt dat rond de 7%. Ook hier krijg je heel grote variaties, met een zee aan getallen.

In die getallenzee zit wel een constante. Met of zonder de kernuitstap: onze stroom wordt sowieso duurder. Alleen zal onze stroomfactuur met de kernuitstap nog wat steviger stijgen dan zonder, maar stijgen zal ze. Want onze energieomslag zal geld kosten. Het is ook duidelijk dat vooral de gezinnen die energieomslag zullen betalen. Maar hoeveel precies, dat weet niemand.