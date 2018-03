Wat zal er allemaal anders zijn aan uw volgende smartphone?

Hoewel het congres pas maandag zijn deuren opent, begint het al zondag: met de lancering van heel wat smartphones en tablets. Vooral Samsung zal, met de lancering van het nieuwste toptoestel, de Galaxy S9, met alle aandacht gaan lopen. Voor veel liefhebbers van nieuwe snufjes is het MWC een grote speelgoedwinkel, waar technologiebedrijven laten zien wat ze in huis hebben. Gevestigde namen als Lenovo, Samsung en Motorola, waarvan we de toestellen dagelijks gebruiken, zijn er natuurlijk aanwezig. Maar ook kleinere bedrijven die de interfaces voor de kleine en grote schermen bouwen, zijn present. Maar niet alle grote spelers zijn aanwezig. De belangrijkste afwezigen op het MWC zijn Google, Facebook en Apple. Google organiseert een eigen I/O-conferentie in mei. Ook in mei vindt F8, het congres van Facebook, plaats. En Apple mengt zich al jaren niet met andere technologiebedrijven op MWC. Het is wachten tot hun eigen evenement in het najaar. Er zullen wel lezingen zijn van Facebook en Google, maar veel nieuws zal er niet te rapen zijn. Wat mogen we ondanks de afwezigheid van deze grote drie verwachten op de technologiebeurs in Barcelona?

1. Gadgets gaan met alle aandacht lopen

Wie Mobile World Congress zegt, zegt in de eerste plaats gadgets. ZTE, Sony, LG, Archos, Alcatel, Nokia en vooral Samsung. Allemaal zullen ze nieuwe toestellen aan de wereld voorstellen. Terwijl er op voorhand al wat dingen gelekt zijn, is het vooral uitkijken naar de nieuwste Samsung S9. Als we technologiekenner Evan Blass mogen geloven, heeft Samsung geluisterd naar de kritiek en de vingerscanner naar achteraan verplaatst, want op de S8 zat die op een onhandige plek. Blass is een fenomeen op Twitter. Weken voor de release van elke smartphone slaagt hij erin om heel wat info te pakken te krijgen.

In case you need large, unmarked versions... pic.twitter.com/d233KC1cI8 — Evan Blass (@evleaks) 19 februari 2018

Ongetwijfeld zullen andere smartphonemerken met zeer interessante, goedkope toestellen komen. Vooral omdat grote merken als Samsung mikken op het hogere segment, waar de winstmarges groter zijn. Tegelijk worden de smartphones in de lagere prijscategorieën alsmaar beter, omdat de competitie in het goedkopere segment bikkelhard is. Daarnaast is het ook uitkijken naar kleinere Chinese merken die soms verrassend uit de hoek kunnen komen. Zo heeft het kleine Chinese merk Vivo ons tijdens CES, vorige maand in Las Vegas, verrast met de eerste vingerscanner onder het scherm, iets waarover Apple en Samsung heel wat kopzorgen hebben gehad.

Huawei, de grote Chinese speler op de smartphonemarkt, kondigde gisteren aan dat het op 27 maart de opvolger van zijn toptoestel, de P 10, zal voorstellen. De P 20 zal drie camera's aan boord hebben. "See Mooore with AI." Met deze slogan, kondigt Huawei de P 20 aan. Dit is geen tikfout, want elke o staat voor één van de drie camera's. En last but not least is het uitkijken naar Nokia. Vorig jaar bliezen de Finnen hun legendarische 3310 nieuw leven in. Wordt er ook dit jaar een retrotoestel gelanceerd? Het is afwachten tot zondag.

2. Technologie zorgt voor betere toekomst

Behalve voor de gadgets is er op MWC ook aandacht voor het grotere plaatje. De organisatoren zijn er namelijk van overtuigd dat we dankzij technologie met z'n allen een betere toekomst tegemoet zullen gaan. "Creating a better future" is zelfs de slogan van dit jaar. Hoewel velen nog vasthouden aan landsgrenzen, kent technologie geen barrières. Twee derde van de wereldbevolking is digitaal op de een of andere manier met elkaar verbonden. Maar zal die digitalisering ons allen ten goede komen?

Op dit moment zeker niet. Of moeten we zeggen, nog niet. Er bieden zich heel wat opportuniteiten aan, maar momenteel slagen we er nog niet in om de verloren jobs te vertalen naar digitaal werk. Kijk maar naar andere landen. De Verenigde Staten hebben met Silicon Valley jarenlang de toon gezet, maar tegenwoordig verschuift het zwaartepunt meer en meer richting China. Het Amerikaans onderzoeksbureau CB Insights berekende dat 48 procent van de investeringen in artificiële intelligentie (AI) - of 15,2 miljard dollar - naar China gaat. 38 procent gaat naar de VS. Als u weet dat de belangrijkste vooruitgang in technologie de komende jaren vooral in AI geboekt zal worden, weet u dat het tijd wordt dat Europa wakker schiet.

Wat doe je met iemand die jaren in een fabriek heeft gewerkt en verneemt dat zijn job verdwijnt. Die moeten we de kans geven om zich bij de scholen.

Wat doen wij? Met Digital Belgium wil de minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo (Open VLD), ons land klaarstomen voor de toekomst. Er zijn al een aantal initiatieven gelanceerd, zoals Itsme, de app die het mogelijk maakt om makkelijk in te loggen op de diensten van de overheid. Itsme zal dit jaar aanwezig zijn op het Belgisch paviljoen in Barcelona. Maar we zijn er nog niet. De minister wil ook inzetten op onderwijs en levenslang leren stimuleren. Want wat doe je met iemand die jarenlang in een fabriek heeft gewerkt en verneemt dat zijn job verdwijnt. "Die moeten we de kans geven om zich om te scholen. Dat moet ook kunnen tijdens de loopbaan", klinkt het bij de minister.

In Barcelona zullen er 53 Belgische bedrijven aanwezig zijn. Onder hen heel wat start-ups. Volgens technologiefederatie Agoria krijgen start-ups in ons land de nodige stimulans om van de grond te geraken. Maar de belangrijkste uitdaging is de scale-up. Hoe zorg je ervoor dat innoverende bedrijven kunnen doorgroeien tot grote technologiespelers zoals een Google of Facebook? Minister De Croo kijkt hiervoor vooral naar Europa, want de kapitaalmarkt in ons land is niet groot genoeg om met groten te kunnen concurreren.

3. Wordt 2018 het jaar van AI?

Buzzwords als AI, Internet Of Things, Blockchain, Virtual Reality en Augmented Reality zijn volgens sommigen maar een hype. Maar als we kijken naar de bedrijven die in Barcelona aanwezig zijn, kunnen we alleen maar concluderen dat dit dé sectoren zijn die ons zullen klaarstomen voor de vierde industriële revolutie.

In Barcelona zullen ook bedrijven aanwezig zijn die achter de schermen innoveren en toepassingen ontwikkelen die we dagelijks gebruiken zonder het te beseffen. Andere bedrijven ontwikkelen dan weer technologieën die ervoor zorgen dat iedereen - zelfs in afgelegen gebieden - toegang krijgt tot het internet . Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan vrouwen die in de technologiesector werken, want nog altijd is de techwereld een mannenbastion. Als ik het lijstje van de sprekers mag geloven, is er verandering op komst.