Estland viert 100 jaar onafhankelijkheid, beter beschermd dan ooit

Vandaag is het feest in Estland, de Baltische staat riep exact 100 jaar geleden zijn onafhankelijkheid uit. Er vinden tal van evenementen plaats om de verjaardag te vieren.



"De onafhankelijkheid van Estland is nu beter beschermd dan vroeger, want nu hebben we vrienden en bondgenoten", zei de Estse parlementsvoorzitter Eiki Nestor bij het begin van de feestelijkheden. Estland is lid van de Europese Unie en van de Navo.



Bij zonsopgang werd de blauw-wit-zwarte nationale vlag gehesen op de 45 meter hoge "Pikk Hermann" (Lange Herman), de middeleeuwse vestingstoren in de hoofdstad Tallinn waar het parlement is gevestigd. Later volgen nog een militaire parade in Tallinn en een concert Tartu, de tweede stad van Estland.