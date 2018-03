"In Borgerhout is illegale economie groter dan legale", De Wever: "Tandje bijsteken"

Volgens een onderzoek van de lokale politie en de dienst Maatschappelijke veiligheid investeren criminelen hun winst in die handelszaken. Het geld komt dan bijvoorbeeld van drugshandel, sociale fraude of vastgoedfraude. En dat zorgt voor een enorme hoeveelheid aan illegale economie, zeggen experten in het onderzoek. De handelszaken op de Turnhoutsebaan moeten systematisch worden doorgelicht, zo klinkt het, en een multidiscplinair team moet de criminaliteit aanpakken.

De Wever: "Moeten nog tandje bijsteken"

De stad Antwerpen erkent het probleem en het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft vragen bij die handelszaken. "Ik heb al enorm veel zaken laten sluiten, op basis van de drugswet bijvoorbeeld. Het is niet dat er tot op heden niets gebeurd is. Maar er moet wel nog een tandje worden bijgestoken, zegt De Wever.

"Dat is de volgende fase in de oorlog tegen de georganiseerde misdaad die we aan het voeren zijn. Het is inderdaad belangrijk dat we multidisciplinair kunnen optreden, zodat bijvoorbeeld de politie en de sociale inspectie systematisch samen kunnen binnenvallen", klinkt het. "Dat kan nu al, maar er is meer personeel nodig om een zaak systematisch op te kunnen volgen. Zodat we bijvoorbeeld een maand na een inval al terug kunnen gaan kijken, en niet een jaar."

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werken aan een breder wetgevend kader, dat zo'n sytematisch opvolging mogelijk moet maken. "En daarnaast vestigen wij de aandacht op het probleem via het Stroomplan", klinkt het op het kabinet. "Naast Borgerhout gaan we nog de criminaliteit van alle regio's in Antwerpen in kaart brengen. Die gegevens zullen we dan bekijken, om te zien hoe we de criminaliteit het beste kunnen aanpakken. De bedoeling is dat we dat echt over de sectoren heen doen."