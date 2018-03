In theater Malpertuis in Tielt is gisterenavond "T.A.N.I.A.!" in première gegaan. Actrice Tania Van der Sanden waagt zich aan haar allereerste onewomanshow en vertelt over het leven, haar leven, op een tragikomische manier. Of er een actrice dan wel Tania zelf op het podium staat, dat mag iedereen zelf beoordelen.