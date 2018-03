In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben 1.300 mannen in bloot bovenlijf de vrieskou getrotseerd. De deelnemers aan de zogenaamde "Echte mannen"-wedstrijd konden kiezen tussen een parcours van 1 of 3 kilometer. Bij een temperatuur van -10° Celsius werden een muts, handschoenen en een sjaal aanbevolen.