18 militairen gedood in Afghanistan

"Een aanzienlijk aantal rebellen heeft de basis van Bala Buluk in Farah aangevallen. Helaas hebben wij 18 soldaten verloren en zijn twee anderen gewond geraakt", zegt de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie. Het leger stuurt versterking ter plaatse. Eerder vielen vandaag ook al 2 doden bij een aanslag in de hoofdstad Kaboel en ook in Helmand was er een aanslag.

Ons land stuurt dit jaar nog verkenners naar Mazar-e-Sharif in het noord-westen van Afghanistan. Ze gaan er in de buurt van de luchthaven en de stad patrouilleren.