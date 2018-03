Amerikaanse staten verzoeken Venezuela om verkiezingen te annuleren

De regering moet een nieuwe verkiezingskalender met alle mogelijke democratische garanties voorleggen, klinkt het in een vrijdag aangenomen resolutie van de statenbond. De Venezolaanse regering wees het besluit van de hand. "Het enige doel is om Venezuela te lynchen", zei de Venezolaanse OAS-ambassadeur Samuel Moncada.

De socialistische president Nicolás Maduro wil van de zwakheid van de oppositie profiteren en zich bij de verkiezing tot 2025 in zijn ambt laten bevestigen. Regeringstegenstanders, talrijke landen en internationale organisaties vrezen dat de verkiezing niet vrij en eerlijk zal verlopen. Vele regeringscritici zijn ook uitgesloten van de verkiezing, zitten in de gevangenis of zijn naar het buitenland gevlucht. De belangrijkste coalitie van de oppositie (MUD) wil de stembusgang boycotten.

Vorig jaar had Maduro het door de oppositie gedomineerde parlement door een regeringstrouwe grondwetgevende vergadering buitenspel laten zetten. Onlangs stelde hij voor om op 22 april ook parlements- en gemeenteraadsverkiezingen te houden. Met die "mega-verkiezingen" zou de socialist zijn macht kunnen betonneren.