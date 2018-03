België is 4 miljonairs rijker dankzij Euromillions

Gisteren was met Euromillions 174 miljoen euro te winnen, het op een na hoogste bedrag ooit. De organisatie liet weten dat ook 25 spelers elk één miljoen euro zouden krijgen op basis van de MyBonus-code op hun formulier. Ze moesten daarvoor zelfs geen enkel cijfer juist hebben. Mocht daar geen enkele Belg bij zijn, beloofde de Nationale Loterij een aparte trekking te houden zodat minstens één Belg een miljoen euro zou winnen.

Dat laatste is uiteindelijk niet nodig geweest, want tussen de 25 winnaars zitten 4 Belgen. Ons land is dus 4 miljonairs rijker. Wie zelf wil weten of hij bij de winnaars is, kan terecht op deze pagina op de site van de Nationale Loterij.