Britse actrice Emma Chambers ("Notting Hill", "Vicar of Dibley") is overleden

In "The vicar of Dibley" vertolkte Chambers de rol van Alice Tinker. De serie, die liep in de jaren 90 (met daarna nog verschillende "kerstspecials"), was erg populair in Groot-Brittannië en wordt er gezien als een van de beste sitcoms.

Daarnaast is Chambers ook bekend van haar rol in "Notting Hill' (1999). Ze speelt daarin Honey Thacker, de zus van het personage van Hugh Grant. Die noemt haar op Twitter een "hilarische en heel warme persoon". Ook Comédienne Dawn French, die met haar samenwerkte in "The vicar of Dibley", en presentator Jeremy Clarkson betuigen hun medeleven.