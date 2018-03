Campagne 'Leef zonder filter' bereikt meer dan 350.000 jongeren

Concreet heeft 65 procent van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar de campagnebeelden zien passeren op zijn tijdlijn op Facebook of Instagram. Zowat 100.000 Vlamingen gingen op de website www.leefzonderfilter.be op zoek naar tips in verband met zelfzorg. Dat blijkt uit cijfers die minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft bekendgemaakt.

Midden januari lanceerde minister Vandeurzen samen met boegbeeld Nora Gharib, actrice bekend van 'Patser', de campagne 'Leef zonder filter'. Doel van de campagne: het taboe op geestelijke problemen doorprikken en jongeren en jongvolwassenen aansporen om te praten over hun mentale fitheid.

De campagne speelde in op de rol van de sociale media. Op die sociale media zoals Facebook en Instagram lijkt er vaak enkel plaats voor succesverhalen en perfectie. Voor wie zich mentaal wat minder voelt, lijkt er geen plaats en zo vergroot het taboe dat er rust op geestelijke problemen. Bedoeling was dat mensen onder de hashtag #leefzonderfilter ook minder rooskleurige dingen zou posten of toch dingen waaruit blijkt dat iedereen al eens kampt met 'ruis in het hoofd'. In navolging van Nora Gharib sprongen onder meer ook Julie Van den Steen (MNM-DJ), Maureen Vanherberghen (Ketnetband, Helden) en Tinne Oltmans (Move tegen Pesten) mee op de kar.

Minister Vandeurzen reageert tevreden op het succes van de campagne: "Het is niet evident om deze doelgroep te bereiken, maar met deze campagne zijn we daarin geslaagd. Vlak na de lancering van de campagne piekte www.leefzonderfilter.be tot 10.000 bezoekers op één dag. We blijven herhalen aan jongeren: Praat over je gevoelens en over hoe het met jezelf en met vrienden en ouders gaat. Eet gezond, beweeg en slaap voldoende". De minister bekijkt of de campagne, die nog loopt tot 25 februari, een vervolg kan krijgen.