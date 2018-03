Chinese autobouwer Geely neemt belang van 7,5 miljard euro in Daimler

Geely heeft de voorbije weken een belang opgebouwd van net geen 10 procent door middel van aandelenaankopen op de beurs. Naar verwachting zou het Chinese bedrijf die transactie in de komende dagen melden.

Geely wordt zo de grootste investeerder in de Duitse autobouwer. Er werd in de media eerder al gemeld dat de Chinezen bezig waren om een groot belang te nemen in Daimler. Het bedrijf uit Stuttgart heeft laten weten elke langetermijninvesteerder te verwelkomen. Eerder was het staatsinvesteringsfonds van Koeweit met 6,8 procent de grootste aandeelhouder van Daimler.