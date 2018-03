Dubbele moord op moeder en vriend op weg naar assisen

De raadkamer buigt zich op 2 maart over de verwijzing naar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling.

Op 7 maart 2017 werd een man van 49 rond 21.30 uur door een groep mountainbikers zwaargewond aangetroffen langs een jaagpad in Zeebrugge. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een schotwonde in het hoofd. Enkele uren later werd na een woningbrand in Blankenberge het verkoolde lichaam van een vrouw van 71 ontdekt. Haar zoon bekende twee dagen later beide moorden.

Het onderzoek naar de feiten is ondertussen helemaal afgerond, waardoor de zaak kan verwezen worden. Door een recent arrest van het Grondwettelijk Hof zal de zoon zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden en niet voor de correctionele rechtbank.

Door een vertrouwensbreuk met zijn advocaat moet wel eerst een nieuwe advocaat gezocht worden voor de zoon. De verwijzing werd daarom uitgesteld tot vrijdag 2 maart.

De aanhouding van de verdachte werd op 9 mei 2017 door de raadkamer in Brugge met twee maanden verlengd. Door een vergetelheid werd hij twee maanden later echter niet opgeroepen voor de zitting van de raadkamer. Op 10 juli werd hij daarom vrijgelaten. De verdachte bevond zich echter nog binnen de gevangenismuren toen hij weer werd opgepakt voor verhoor. Hij werd door de onderzoeksrechter uiteindelijk aangehouden voor inbreuken op de wapenwetgeving.