Echtpaar heeft drie dagen noodgedwongen voor noodcentrale gespeeld

"Woensdagavond is het begonnen. Na het zoveelste verkeerd verbonden gesprek, dachten we dat mensen ons voor de gek aan het houden waren. Intussen hebben we al een twintigtal mensen die op zoek zijn naar de brandweer aan de lijn gehad, onder wie gisteren een man die in paniek belde omdat zijn schouw in brand stond. We wisten pas wat er gaande was nadat we zelf werden opgebeld door de dispatching", zegt Carin



Bij de IT-dienst van brandweer Zone Westhoek waren ze op de hoogte en intussen is het probleem verholpen: "Het moet bij de operator gelegen hebben, namelijk bij de doorschakeling van onze nummers. Daar moet iets grondig fout gelopen zijn. Bij noodgevallen is het overigens niet de bedoeling om rechtstreeks naar de brandweer in Veurne te bellen, maar naar het noodnummer 112."