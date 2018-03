"Oh baby", zanger van soulgroep The Real Thing overleden

The Real Thing was de groep van Chris Amoo, de jongere broer van Eddy. Het succes bleef uit, tot Chris zijn oudere broer kon overhalen om mee te doen.

Eddy Amoo trok als zanger en gelegenheidscomponist alle aandacht binnen The Real Thing. "You to me are everything" was een megasucces in 1976. Wekenlang stond het nummer op één in Top of the Pops, en elders ter wereld. "Can't get by without you" en "Feel the force" waren andere hits.

De groep trad nog altijd op. Eddy Amoo was 74. Hij overleed in Australië tijdens een bezoek aan vrienden daar.