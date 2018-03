Elektrische fiets boomt: stijging met 250 procent in 3 jaar tijd

In drie jaar tijd is het aantal fietsers dat een elektrische fiets bezit gestegen met 250 procent. Dat blijkt uit de VAB-fietsbarometer. In 2015 waren de belangrijkste gebruikers nog 65-plussers, nu gebruiken steeds meer mensen een elektrische fiets voor woon-werkverkeer. Een derde van de elektrische fietsen is aangekocht voor die reden.

De voornaamste reden daarvoor is volgens de VAB de fietsvergoeding. Een gemiddelde elektrische fiets zou je zo na 2,5 jaar al kunnen terugverdienen. "Het is een zeer sterk argument om over te schakelen", zegt Joni Junes van VAB aan VRT NWS die benadrukt dat er nog veel potentieel is. "We zien dat momenteel slechts de helft van de mensen die de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer zo'n fietsvergoeding krijgen."