Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de sneltram langs de A12 vastgelegd.

Het spoor zal zo dicht mogelijk tegen de A12 liggen. Tussen Willebroek en Londerzeel zal dat aan de oostelijke kant zijn. In Londerzeel zal de sneltram de A12 kruisen, om aan te sluiten met de spoorlijn tussen Mechelen en Gent. Van daar gaat het naar het Brusselse tramnet en zo verder naar Brussel-Noord.

Aan de haltes in Londerzeel, Meise, Wolvertem en 'Fort Breendonk' in Willebroek komen er parkings voor pendelaars. Er is ook ruimte voorzien om op een deel van het tracé een fietssnelweg aan te leggen.