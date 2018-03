Honderd migranten gered uit achtergelaten vrachtwagen in Mexico

Ze kwamen allemaal uit Honduras, Guatemala en El Salvador, net ten zuiden van Mexico, in Centraal-Amerika. Ze zaten al 12 uur in de vrachtwagen, toen soldaten hen vonden. Veel van de migranten waren dan ook uitgedroogd en dreigden te stikken.

Elk jaar proberen duizenden mensen uit Centraal-Amerika via Mexico naar de VS te vluchten, weg van geweld en armoede. Ze vallen dan vaak in de handen van mensensmokkelaars. In juli werd in Texas ook al eens een vrachtwagen gevonden met honderd migranten. Tien daarvan waren al gestorven.