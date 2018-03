Inwoners Sint-Petersburg verbaasd door bijzonder weerfenomeen: lichtzuilen

Inwoners van de stad hebben beelden van het bijzondere fenomeen gepost op sociale media. Dat ze zelf verbaasd zijn, blijkt uit het feit dat heel wat posts verwijzen naar het noorderlicht, maar daarmee hebben de lichtzuilen niets te maken.

De zuilen kunnen ontstaan bij stevige vrieskou (in Sint-Petersburg dalen de temperaturen momenteel onder min 20). Ze worden veroorzaakt door de reflectie van licht op in de lucht zwevende ijskristalletjes. Als het gaat om licht van de zon, wordt gesproken van een zonnezuil. Maar het kan dus ook bij kunstmatige lichtbronnen, zoals straatverlichting. Vandaar de veelkleurige zuilen.



Ook in onder andere Alaska, Canada en Scandinavië worden geregeld lichtzuilen gefotografeerd. Een Instagram-gebruiker met de naam "Daryabat" heeft het over een "heel mooi fenomeen dat een 30-tal minuten duurde". Ze schrijft ook dat ze eerst dacht aan het noorderlicht of een meteorenzwerm, maar dat ze uiteindelijk het juiste antwoord vond via Google.