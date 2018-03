Jan Verheyen: "Wat "Patser" in Nederland doet, is historisch"

Filmregisseur Jan Verheyen prijst de film "Patser" van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah vanwege zijn opmerkelijke doorbraak in Nederland. "Patser" lokte daar tot nog toe 100.000 bezoekers naar de zalen. Het is bijna 30 jaar geleden dat een Vlaamse film zo'n succes had in Nederland. In het Radio 1-programma "De ochtend" noemde Jan Verheyen die prestatie "historisch".