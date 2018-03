Wie heeft de erfenis van Lisa Marie Presley verkwist: Lisa Marie zelf of haar ex-manager?

Elvis Presley - The King - stierf in 1977, dochter Lisa Marie was toen 9 jaar. Op haar 25e verjaardag kreeg ze zijn erfenis die geschat wordt op ruim 80 miljoen euro. Dat fortuin blijkt nu geslonken tot 11.300 euro. Lisa Marie beschuldigt ex-manager Siegel van "nalatigheid" en "slecht management". Ze verwijt hem verkeerde investeringen.

Lisa Marie en haar moeder Priscilla (71).

Siegel laat het er niet bij. Hij trekt zelf op zijn beurt naar de rechtbank. De gewezen manager stelt dat niemand minder dan Lisa Marie zelf grotendeels haar geld verkwist heeft. Siegel verkocht haar aandeel voor 85% in de Elvis Presley Enterprise (de organisatie die de muzikale nalatenschap van Elvis beheert) om "schulden te vereffenen".



Lisa Marie vindt dat ze miljoenen verloor door Siegels investering in Core Entertainment, het bedrijf achter "American idol" dat echter failliet ging in 2016.



De 50-jarige dochter van Elvis zit momenteel ook nog verwikkeld in een (v)echtscheiding met echtgenoot nummer 4, muziekproducer Michael Lockwood. Hij eist geld om de juridische kosten te dekken, zij beweert dat ze voor miljoenen in het rood staat. Leugens, stelt Lockwood, onder meer omdat ze in haar berekeningen bijvoorbeeld geen vastgoed opneemt.



Lisa Marie, muziek en liefde

Lisa Marie Presley stapte in de voetsporen van haar vader Elvis en werd zangeres. Ze bracht drie albums uit, maar hits en het nodige succes bleven uit. Ze prijkte eerder in de media met haar turbulent liefdesleven. Lisa Marie trouwde 4 keer, achtereenvolgens met jeugdliefde Danny Keough, popidool Michael Jackson (foto onder), acteur Nicolas Cage en Michael Lockwood. Ze heeft drie dochters en een zoon.