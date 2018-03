Man uit Tielt-Winge staat terecht voor moord op Truiense minnares

De man moet zich ook verantwoorden voor opzettelijke brandstichting in haar appartement.

Uit de autopsie door wetsdokter Wouter Van Den Bogaert blijkt dat de vrouw niet door de brand is overleden. "Het lichaam vertoonde geen directe tekens dat het slachtoffer was omgekomen door rookvergiftiging. De aanwezige brandletsels waren slechts oppervlakkig. Er waren wel verwondingen op het achterhoofd, waarvan ik de magistraat heb verteld dat die erg verdacht waren voor een gewelddadig overlijden", zegt Van Den Bogaert. "Er lag ook een kapotte wijnfles, waarvan de kurk nog in de halssluiting zat, maar er waren geen glasscherven in de wondes."

De vrouw moet volgens de wetsdokter minstens twee impacten hebben geïncasseerd en overleed door verbloeding. Ook de beklaagde werd vervolgens medisch onderzocht. "Meerdere oppervlakkige, reeds helende snijwonden werden opgemerkt aan beide handen, en ook op de vingers van beide handen", aldus Van Den Bogaert.

Eerder discussieerden de branddeskundigen al over de manier waarop de brand was ontstaan. Tijdens het onderzoek werden geen sporen van brandversnellende vloeistoffen gevonden, waardoor het handelen van een persoon aan de basis van de brand zou liggen. Opvallend is wel dat de rookdetector in het appartement niet functioneerde, aangezien enkel de console nog aanwezig was.

De Truiense leerkracht Mia Verschueren had zes jaar lang een relatie met Jan R., terwijl zijn kinderen en intussen ex-vrouw daar niks van wisten. De feiten speelden zich af op 17 februari 2015, nadat de twee een hoogoplopende ruzie zouden hebben gehad. Na een brand in haar flat aan de Gorsemweg in Sint-Truiden werd de lerares dood aangetroffen. Op 16 maart volgen het verhoor van de beklaagde en de pleidooien.