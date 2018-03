Nieuwe dodenstad ontdekt in Zuid-Egypte

In Minya, een stad in het Zuiden van Egypte, is opnieuw een necropolis of dodenstad blootgelegd. Het gaat om een grote begraafplaats: tot nog toe zijn meer dan veertig sarcofagen ondekt, en ook een gouden masker, tal van sieraden, beelden en andere kunstwerken. Er zijn ook menselijke en dierlijke resten zoals schedels bovengehaald.