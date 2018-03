De discussie over de zin van nog strengere normen voor het energieverbruik van gebouwen laait op. Misschien wordt het tijd om ons voortaan te concentreren op de bouwmaterialen zelf. Want ook daar zit veel energie in. Een mogelijk scenario voor de toekomst is dat we materialen hoe langer hoe meer gaan recupereren. De pionier op dat vlak is de Brusselse coöperatieve Rotor Deconstruction.