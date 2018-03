Oeps, rekenfoutje in kostprijs kernuitstap

De milieu-economen van Gent hebben berekend wat het prijsverschil voor stroom in het jaar 2030 zal zijn in een scenario van volledige kernuitstap, vergeleken met een situatie waarin toch nog twee centrales blijven draaien.

Het is een stomme fout in een deelaspect van de studie, maar het is gebeurd hé...Ik betreur het ten zeerste.

Niet de "kern" van de zaak

Door onze redactie gevraagd naar een reactie geeft Johan Albrecht ootmoedig toe dat er een jammerlijke vergissing is gebeurd. Mea culpa, slaat de milieu-econoom. Maar de voorstanders van het openhouden van een beperkt aantal centrales krijgen geen nieuwe argumenten in handen.

Die 15 miljoen euro komen uit een extra oefening, die niet eens was besteld door de federale regering, als basis voor verdere onderhandelingen over ons energiebeleid. De milieu-economen maakten een simulatie bij verschillende gasprijzen en CO2-uitstootcijfers. Daar zit de fout, en niet in de hoofdberekening, die de kost van de totale kernuitstap laat oplopen tot 900 miljoen euro, bij stijgende gasprijzen. Want gascentrales zouden de capaciteit van de gesloten atoomkracht-installaties opvangen.

En dat is een veel plausibeler getal dan de 150 miljoen uit de meest optimistische studie. Het gaat ook om de prijs in het jaar 2030. Hoeveel de kernuitstap daarna kost, of daarvoor, behoorde niet tot de opdracht. Het kabinet van Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open VLD) heeft al laten verstaan dat de rekenfout het debat niet fundamenteel verandert.