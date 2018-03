Hoe verhinderen dat "digitale technologie" ook uw job afpakt?

Jobs worden vervangen door machines en nieuwe businessmodellen. Werknemers van warenhuisketen Carrefour proberen de zelfscanners in de supermarkten te boycotten en een week later staken de werknemers van De Lijn omdat ze vrezen voor toekomstig jobverlies. Hun bezorgdheid is gegrond: zowel de Retail sector, als die van het openbaar vervoer, zullen worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen met een grote impact op de werkgelegenheid en zelfs op de continuïteit van de bedrijven waar deze mensen vandaag voor werken.

"Boycot de zelfscankassa´s! Ze zijn de dood voor het kassapersoneel!"

Amazon wijst de weg naar de toekomst van Retail en de gevestigde waarden in de sector zullen zich moeten aanpassen om te overleven: thuislevering, e-commerce in verse voeding, kassaloze winkelervaringen à la Amazon Go,…

De verdwijning van miljoenen jobs in de komende twee decennia

Een logische conclusie is dat we de huidige evolutie niet kunnen stoppen zolang wij – de consumenten – er zelf de grootste voorvechters van zijn en het ziet er niet naar uit dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. Daarom moeten we deze veranderingen omarmen en oplossingen vinden voor de gevolgen.

We streven zelf naar drempelloze winkelervaringen, we willen Netflix en flexibele banking apps.

Niet omdat we de disruptie op geen enkele manier een halt kunnen toeroepen of vertragen met wetten en regels, maar omdat wij – de consumenten – zelf aan de basis liggen van deze veranderingen.

Wat kunnen we hieraan doen? Kunnen we zulke doemscenario’s vermijden?

Oplossing?

Het enige antwoord op dit probleem is een gezamenlijke oplossing:

• Werknemers zullen zich bewust moeten worden van het feit dat e-commerce en thuislevering van voeding niet mogelijk zijn zonder de flexibiliteit van (andere) werknemers.

• Vakbonden zullen zich bewust moeten worden van het feit dat zij niet langer zouden mogen vechten voor historisch verworven rechten, dan wel voor de toekomstige rechten van werknemers.

• Bedrijven hebben de immense verantwoordelijkheid om werkende oplossingen te vinden, gebaseerd op nieuwe technologieën en aangepaste businessmodellen. Eens zij een sterke toekomstvisie hebben ontwikkeld, is het hun taak om hun mensen klaar te stomen om nieuwe rollen op te nemen binnen de organisatie, zij aan zij met technologie in een evenwichtige en efficiënte samenwerking tussen mens en machine, waarbij ze rekening moeten houden met de wensen van de consument van morgen.

• Aandeelhouders moeten de bedrijven toestaan om zwaar te investeren in deze toekomstvisie. Verschuivingen in hun portfolio’s moeten als doel hebben om de toekomst te financieren, niet om de huidige winsten veilig te stellen. Slagen ze hier niet in, dan zullen ze alle waarde uiteindelijk weer kwijtspelen.

• Ten slotte moeten beleidsmakers een positief kader creëren om innovatie mogelijk te maken, niet enkel in Tech, maar vooral in werkgelegenheid, belastingen en inkomens. Als we er niet in slagen om deze uitdagingen samen aan te gaan, worden we door de grote Tech Spelers uit verband gespeeld en verliezen we de strijd.

