Oud-voorzitter Ecolo bestuurder bij Meusinvest dankzij Nethys

De raad van bestuur van Meusinvest moest gisteren herkozen worden. Probleem voor de voorzitter van de raad van bestuur Jean-Michel Javaux: zijn partij Ecolo heeft geen zitje meer in het bestuur nadat de Waalse minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) een vermindering van het aantal bestuurders had opgelegd.

De enige manier waarop Javaux in het bestuur van Meusinvest kon blijven, was via de privépartners in Meusinvest en hun vacante zitjes in de raad van bestuur. Javaux vond - volgens de krant Le Soir na "lange politieke manoeuvres" - effectief onderdak, bij de private aandeelhoudersgroep NEB. De N in NEB staat voor Nethys, de operationele poot van de Luikse intercommunale Publifin waarrond vorig jaar een heel schandaal is losgebarsten.

Bij Nethys is Stéphane Moreau nog steeds de sterke man. En Ecolo - de partij van Javaux - heeft in het kader van het schandaal rond Publifin steeds het ontslag van Moreau geëist. "Een oncomfortabele situatie", merkt hoofdredacteur Joan Condijts van de krant L'Echo op. "De baas van Nethys heeft vast en zeker een telefoontje van Javaux gekregen waarin de oud-covoorzitter van Ecolo ongetwijfeld Merci Stéphane heeft gezegd."