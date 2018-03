Oudere broer Salah Abdeslam aangehouden voor overval

Vorige maand is 70.000 euro gestolen van het gemeentebestuur van Molenbeek. Drie medewerkers van de gemeente zijn toen overvallen door iemand met een mes toen ze het geld naar de bank brachten. Het parket van Brussel bevestigt dat er in het onderzoek naar die zaak 4 mensen zijn opgepakt en voor de onderzoeksrechter zijn geleid.

De onderzoeksrechter heeft twee mannen aangehouden en in verdenking gesteld van "diefstal met geweld in bende met wapenvertoon", onder wie dus Mohamed Abdeslam. Zijn precieze aandeel in de overval is nog niet duidelijk. Mohamed werkte overigens vroeger voor het gemeentebestuur van de beroofde Brusselse gemeente.

Mohamed is de oudere broer van Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs. Maandenlang hebben de onderzoekers naar Salah gezocht. Zijn oudere broer Mohamed gaf in die tijd verschillende interviews in de media waarin hij onder meer zijn broer opriep zich aan te geven.