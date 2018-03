Roemeense film over intimiteit "Touch me not" wint Gouden Beer 

"Touch me not", een film over intimiteit en aanrakingen, heeft de Gouden Beer gewonnen, de prijs voor de beste film op het internationaal filmfestival van Berlijn. De Roemeense regisseur Adina Pintilie en haar ploeg waren compleet verrast door de hoge onderscheiding.

De Roemeense regisseur Adina Pintilie neemt de Gouden Beer in ontvangst. AFP

Het verhaal volgt verschillende personages die problemen hebben met intimiteit en aanrakingen: en daarbij gaat het zowel om mensen die aangeraakt worden als om mensen die anderen willen aanraken.

Scène uit "Touch me not" AP

De prijs voor de beste acteur ging naar de jonge Fransman Anthony Bajon. Hij vertolkt in de film "La prière" of "Het gebed" een drugsverslaafde jongere. In een poging om af te kicken, sluit hij zich aan bij een gemeenschap van voormalige verslaafden die geïsoleerd in de bergen wonen en die door middel van gebeden en hard werken zichzelf proberen te genezen, onder leiding van een katholieke priester. Niet iedereen heeft het er gemakkelijk mee en ook voor Thomas is het elke dag een strijd.

Het beeldje voor beste actrice ging naar Ana Brun uit Paraguay voor haar rol in "Las herederas" of "De erfgenames". Een welgestelde vrouw in Asuncion, Paraguay krijgt in 2012 een erfenis waardoor ze een comfortabel leven kan leiden. Op haar zestigste komt ze tot het besef dat al haar geld op is en dat ze een oplossing moet zoeken in deze voor haar nieuwe en ongewone situatie.

Beste regisseur is de Amerikaan Wes Anderson voor de stop-motion-animatiefilm "Isle of Dogs". In een Japanse stad worden honden naar een afvaleiland afgevoerd omdat ze een griepvirus zouden verspreiden. Een jongen, Atari Kobayashi, gaat op zoek naar zijn hond Spots die verbannen werd. De prijs voor beste regisseur werd in Berlijn opgehaald door Bill Murray, omdat Wes Anderson zelf niet aanwezig kon zijn.

Bill Murray neemt de prijs voor beste regisseur in ontvangst in naam van Wes Anderson. AFP