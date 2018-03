Huisvestingsmaatschappijen willen naast prijs ook kwaliteit bij aanbesteding

"Het is eigenlijk al een oud zeer", zegt Freddy De Vilder van huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen over de kritiek op de aanbestingsprocedure die gevolgd moet worden. "En natuurlijk is de prijs één van de meest objectieve punten, maar dat is niet de enige objectieve beoordeling", zegt hij. "Er zou een tweede of een derde bij moeten komen."

De kwaliteit die een aannemer aflevert, moet ook in rekening worden gebracht, vindt De Vilder. "Als je thuis een verbouwing doet en je werkt met een aannemer waarvan je niet tevreden bent, ga je die een tweede keer toch ook niet aannemen. Wij kunnen dat wel tegenkomen. Wij kunnen een aanbesteding doen voor 15 of 20 huizen, een aannemer aanstellen en er niet tevreden over zijn. Maar enkele jaren nadien, bij een nieuwe aanbesteding, hem weer aan het been hebben."

Volgens de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is de kritiek van de sociale huisvestingsmaatschappijen niet helemaal terecht. Er zijn wel middelen om slechte bouwbedrijven te weigeren, zegt woordvoerster Tine Hendrickx. "Sowieso kan een maatschappij een aannemer weigeren als die abnormale prijzen heeft."

Huisvestingsmaatschappijen moeten dus niet zomaar blind de aannemer met de laagste prijs aannemen. "Belangrijk is ook dat er werfcontroles gebeuren", zegt Hendrickx. "Als je niet tevreden bent over het werk van de aannemer kan je hem in gebreke stellen. Dan kan je hem bij een volgend project ook weigeren uit de inschrijving. Op die manier kan je vermijden dat je opnieuw met diezelfde aannemer in zee moet gaan."