SP.A Brussel zonder PS naar kiezer: "Willen ons niet continu excuseren voor zaken waar we niets mee te maken hebben"

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 stonden de Vlaamse en Franstalige socialisten nog op 1 lijst, maar dat zal deze keer dus niet het geval zijn. "We willen vooral kunnen focussen op ons eigen verhaal en ons niet de hele tijd moeten verontschuldigen voor dingen waar we eigenlijk niets mee te maken hebben", zegt gemeenteraadslid Ans Persoons. Vorig jaar stapte Persoons op als schepen in de nasleep van de Samusocial-affaire.

"We hebben een heel sterk verhaal voor Brussel en we willen nieuwe mensen aantrekken. Dat kunnen we veel beter brengen als we alleen opkomen", aldus Persoons. "De verkiezingen moeten over de schandalen gaan, maar ook over andere dingen die in Brussel belangrijk zijn. We willen de focus leggen op ons eigen verhaal."

Het is geen evidente keuze om in Brussel naar de kiezer te trekken met een Vlaamse lijst. Met de PS zou de SP.A sterker staan. "Maar we hebben ervoor gekozen om niet voor de postjes te gaan. Het is inderdaad moeilijker, maar niet onmogelijk. We gaan er volop voor om ten minste zeker 1 verkozene te hebben in de gemeenteraad."

Het is nog niet beslist wie de lijst van de SP.A in Brussel zal trekken en onder welke naam de Vlaamse socialisten naar de kiezer zullen trekken. Dat zal de komende weken bepaald worden.