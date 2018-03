Nog geen schaatspret dit weekend: "Begeef je niet op het ijs, het is nog niet dik genoeg"

Wie in navolging van de zilveren medaille op de Winterspelen van Bart Swings ook zelf de schaatsen wil bovenhalen, moet naar een echte ijspiste. Tot nader order is volgens het Agentschap Natuur en Bos (ANB) je op natuurijs begeven in Vlaanderen verboden. "We volgen het van nabij op", zegt Vanwanseele. "Van zodra er plaatsen zijn waar het wel veilig kan, laten we dat zeker weten." Vermoedelijk zal dat pas begin tot halfweg volgende week zijn.

Hoewel vijvers, beken en waterlopen op verschillende plaatsen in het land al dichtvriezen, is het ijs dus nog veel te dun om je erop te begeven. "Het kan zijn dat het aan de randen vrij dik lijkt, maar dieper in de plas kan het dan veel dunner zijn", zegt Vanwanseele daarover. "Vogels zoals eenden maken soms 's nachts ook gaten in het ijs. We raden dus af om je nu al op het ijs te begeven."

Op sommige plaatsen, zoals hier in Gent, ligt hier en daar al een dun laagje ijs.

Als het weer het wel toelaat, is het je burgemeester die in samenspraak met de brandweer beslist of het ijs in je gemeente veilig genoeg is om er -op eigen risico- op te schaatsen. "We meten het eerst altijd goed zodat we absoluut zeker zijn dat het veilig is", klinkt het.

Het ANB biedt op hun site een lijst aan met daarop potentiële schaatsvijvers. Zolang een vijver niet met een groen bolletje wordt aangeduid, is het dus verboden. Wie zin heeft in ijsplezier de komende week, kan dus die website goed in de gaten houden.