VN-Veiligheidsraad vraagt unaniem om wapenstilstand van 30 dagen in Syrië

VN-organisaties in Syrië vragen al sinds 6 februari dat een wapenstilstand wordt ingesteld. Maar eerdere pogingen van de 15 leden van de Veiligheidsraad om het eens te raken over een resolutie, draaiden op niets uit. Dat kwam vooral omdat Rusland, een bondgenoot van het Syrische regime van president Bashar al-Assad, zich niet kon vinden in de tekst.

Het geweld is de afgelopen dagen sterk opgelaaid in Syrië. Aanvallen van het regeringsleger op Oost-Goutha -een rebellengebied vlak bij de hoofdstad Damascus- hebben de laatste week het leven gekost aan meer dan 500 burgers. Een wapenstilstand moet het mogelijk maken gewonden te evacueren en hulpgoederen naar het gebied te sturen.

De resolutie vraagt om de wapenstilstand "zonder uitstel" te laten ingaan, maar of dat op het terrein ook zal gebeuren, valt nog af te wachten. Er zijn alvast berichten dat er vanavond nog steeds gebombardeerd wordt in Oost-Goutha.