Ombudsman VRT NWS in "De zevende dag": "Een draai om de oren voor "bloemenhoeren""

VRT NWS heeft zich deze week verontschuldigd omdat op de Facebookpagina vrijdag een post was verschenen waarin dames die bij de podiumceremonie bloemen geven aan wielrenners “bloemenhoeren” werden genoemd. De post werd snel offline gehaald, maar het kwaad van een slechte grap was geschied.

“Dat is lomp, hé”, zegt Tim Pauwels hier nu over. “Ik ben er een beetje beschaamd over dat er blijkbaar mensen bij VRT NWS werken die dit grappig vinden. Het was kennelijk een slechte grap die per ongeluk gepubliceerd werd.”

“Ik weet wie het wel was en die mensen hebben een draai om de oren gekregen van de algemene hoofdredacteur, een aantekening in hun personeelsdossier en verder kan je het alleen veroordelen. Er valt niks positiefs over te zeggen.”