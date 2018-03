5 doden, onder wie 13-jarige jongen, bij lawines en ski-ongevallen in de Alpen

In Zwitserland waren er drie lawines. Een lawine in het kanton Wallis sleurde vier skiërs mee. Een van hen overleefde het niet. In het kanton Bern kwamen twee skiërs onder een lawine terecht, ook daar viel een dode. En in het kanton Waadt vielen een dode en een gewonde bij een lawine.



In het Franse Avoriaz zijn twee kinderen die buiten de piste aan het skiën waren, in een afgrond van 150 meter diep gevallen. Een jongen van 13 heeft het niet overleefd. Zijn broertje van 10 raakte gewond en werd pas na uren zoeken teruggevonden. De kinderen waren met hun ouders op vakantie en mochten van hen met hun tweeën op pad.

In Val d'Isère ten slotte, ook in Frankrijk, is een skiër omgekomen die buiten de piste gegaan was.